Операторов ударных БПЛА начали обучать в белгородском приграничье

В Белгородской области начали готовить операторов ударных БПЛА. Занятия проходят в тыловом районе группировки прикрытия госграницы, сообщило Минобороны России.

Бойцы учатся управлять ударными беспилотниками и дронами-камикадще, вести разведку, когда противник применяет средства радиоэлектронной борьбы.

«Сегодня у нас занятие по FPV-дронам. Показываем пролеты, связки, заходы на цель. Также работали сегодня с цифровыми дронами, которые предназначены под сбросы ручных гранат и специальных боеприпасов», - рассказал старший инструктор с позывным «Кремль».

Будущих операторов учат в течение месяца. Они осваивают сборку, пайку, проходят этап практических занятий на полигоне. Там военнослужащие отрабатывают простые пролеты, фигуры, контроль цели, заходы с боеприпасами и без, упражнения с нахождением наблюдательных пунктов, техники, с заходом в укрепленные позиции.

«Сами выезжаем на линию соприкосновения, опробуем все сначала на себе, всю техническую часть, все наши приборы, а потом уже показываем и рассказываем нашим обучаемым военнослужащим именно то, что работает в жизни реально», - говорит «Кремль».

Операторы изучают навигацию, тактическое применение, обслуживание аппаратов, техническую и программную часть разных дронов, а также уязвимые места тяжелой и легкобронированной иностранной техники.

Полеты отрабатывают сначала на виртуальных симуляторах, а потом тренируются управлять микродронами на специально оборудованной полосе препятствий.

«Обучение началось с симулятора, его я освоил за несколько дней. Дальше - начиная с маленьких FPV-дронов, заканчивая нынешними боевыми. Через 3-4 недели смело можно выходить в бой», - рассказал оператор FPV-дронов с позывным «Дождь».

Переходя к практической части, расчеты БПЛА подготавливают и запускают дроны. В расчет входит оператор, который управляет беспилотником, используя специальные VR-очки. Помощник оператора запускает дрон и отслеживает направление его полета, ориентирует и корректирует оператора.

На практике бойцы выполняют сброс с квадрокоптера учебных боеприпасов по цели, которая имитирует люк боевой машины или окоп противника.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.