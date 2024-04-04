МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бензовоз перевернулся на М-4 в Ростовской области

В результате произошла утечка топлива - спасатели ликвидируют последствия аварии.
Ирина Егорова 2024-04-04 02:06:38
© Фото: mchs_rostov, Telegram © Видео: mchs_rostov, Telegram

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области перевернулся грузовик с бензином, из-за чего началась утечка дизельного топлива. Авария произошла в Чертковском районе на 794-м километре федеральной трассы.

«В результате ДТП произошла утечка дизельного топлива», - передает сообщение ГУ МЧС по Ростовской области «360».  

В ведомстве уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал, спасатели ликвидируют последствия. К работам привлечены 27 человек и 12 машин.

Судя по данным сервиса «Яндекс.Навигатор» пробки в месте аварии нет. Участки трассы в сторону Москвы и Ростова отмечены зеленым.

#Ростовская область #авария #топливо #М-4 #ДТП #разлив #бензовоз
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Военные микротурбины
2
Новый русский Суперджет
3
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
4
КРЭТ. Часть 2
5
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322