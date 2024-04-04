Бензовоз перевернулся на М-4 в Ростовской области

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области перевернулся грузовик с бензином, из-за чего началась утечка дизельного топлива. Авария произошла в Чертковском районе на 794-м километре федеральной трассы.

«В результате ДТП произошла утечка дизельного топлива», - передает сообщение ГУ МЧС по Ростовской области «360».

В ведомстве уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал, спасатели ликвидируют последствия. К работам привлечены 27 человек и 12 машин.

Судя по данным сервиса «Яндекс.Навигатор» пробки в месте аварии нет. Участки трассы в сторону Москвы и Ростова отмечены зеленым.