На пороге хаоса: к чему привел удар Израиля по генконсульству Ирана

Иран готовит ответ на авиаудар Израиля по своему генконсульству в Дамаске, но хочет избежать широкой конфронтации. Об этом сообщает газета Financial Times. Тегеран не заинтересован в развязывании масштабного конфликта. Хаос на Ближнем Востоке, как считают некоторые аналитики, может быть выгоден Тель-Авиву, чтобы еще больше развязать ему руки.

Ситуация в регионе обостряется. ЦРУ предупредило Израиль о возможной атаке Ирана в течение 48 часов. Города переходят в режим тревожного ожидания. Мэр Ришон-ле-Циона, который находится в семи километрах от Тель-Авива, предупреждает население.

«Мы получили общие рекомендации по усилению мер безопасности. Я поручил экстренным бригадам в городе быть готовыми к немедленному открытию всех общественных убежищ в случае необходимости», - сказал он.

Израильские военные находятся в состоянии боевой готовности. В регионе наблюдаются перебои с GPS-сигналом. Некоторые СМИ предполагают, что Тегеран может атаковать с воздуха сотнями беспилотников и ракетами.

Повод для беспокойства есть. Духовный лидер Ирана Али Хаменеи опубликовал пост в соцсетях на иврите, в котором говорится, что Израиль пожалеет о содеянном. О возмездии также предупредил президент Эбрахим Раиси.

«Игнорирование международного и гуманитарного права, включая нападение на консульство Иранской Республики в Дамаске, не останется без ответа. Все это говорит о поражении сионистского образования, которое всеми способами пытается скрыть свои преступления против человечества. США, несомненно, являются сообщником в этих преступлениях», - сказал он.

В ЦАХАЛ уже объявили о призыве резервистов-операторов зенитных ракетных комплексов. Речь идет об атаках не только на израильскую столицу, и не только силами Ирана. Генеральный секретарь иракского движения «Аль-Нуджаба» перечислили конкретные цели.

«Рука иракского исламского сопротивления дотянулась до баз на оккупированных Голанских высотах и жизненно важных целей в районе Мертвого моря, Ашдода, колоний в Хайфе и Умм ар-Рашраше, который враг называет Эйлатом. И мы доберемся до остального. Операции будут расширяться и приобретут более высокий уровень, качество и темп», - сказал генеральный секретарь «Аль-Нуджаба» Акрам аль-Кааби.

При этом он добавил, что иракские движения будут наносить удары по городам, аэропортам, военным базам и другим стратегическим объектам Израиля. К исламскому сопротивлению присоединяются и хуситы. Они выразили готовность оказать поддержку.