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Старовойт: в Курске произошел пожар в центре развития творчества детей

Российские военные пресекли попытку киевского режима атаковать область беспилотниками.
Сергей Лебедев 2024-04-04 22:46:17
© Фото: Felix Hörhager, dpa, Global Look Press

Сегодня вечером в Курске в результате атаки украинских беспилотников произошло возгорание в здании Областного центра развития творчества детей и юношества. Об этом вечером сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Пожар локализован. Пострадавших нет», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

В Минобороны России заявили, что попытку Киева совершить террористическую атаку пресекли около десяти часов вечера. Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили один БПЛА и семь уничтожили.  

Отмечается, что украинские националисты для атаки на Курскую область использовали беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

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