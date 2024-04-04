Дежурные силы ПВО сбили два украинских БПЛА над Курской областью

Российские военнослужащие пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Уточняется, что украинские боевики пытались ударить беспилотными летательными аппаратами самолетного типа.

По данным российского оборонного ведомства, около 21.30 (по мск) дежурные силы противовоздушной обороны сбили два украинских БПЛА в небе над Курской областью.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.