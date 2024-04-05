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На Урале и под Мурманском выросло число желающих подписать контракт

Большинство кандидатов в качестве основного мотива заключить контракт указали желание отомстить за погибших в результате теракта в «Крокусе».
2024-04-05 08:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В России значительно выросло число желающих поступить на военную службу по контракту в ВС РФ. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства обороны. Так, в пункты отбора в Свердловской области за две недели обратились более 550 человек. С начала года в регионе подписали контракт свыше 2,5 тысячи местных жителей, а за весь прошлый год - 12,5 тысячи.

В Мурманской области за две недели в пункты отбора пришли 100 человек. С начала этого года контракт заключили свыше 500 граждан, а по итогу прошлого - более 2,6 тысячи человек. Рост количества желающих поступить на службу отмечается и в других регионах. Всего с начала текущего года контракт заключили более 100 тысяч россиян.

Большая активность зафиксирована в последние полторы недели. Ежедневно в пункты отбора по всей стране приходят до 1 700 граждан. За последние 10 дней заключили контракты для участия в специальной военной операции около 16 тысяч человек.

«Я уже давно хотел. Год думал об этом. Нужно было закончить дела. А сподвигло то, что нужно с этим всем заканчивать, чтобы "Крокус" больше не повторился», - отметил один из пришедших в пункт отбора.

В ходе собеседований большинство кандидатов в качестве основного мотива заключить контракт указывали желание отомстить за погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #служба в армии #МО РФ #контракт #СВО
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