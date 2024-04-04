Странам НАТО скоро придется либо открыто вступить в украинский конфликт, либо принять катастрофическое поражение. Об этом заявил в своей статье консультант Госдепа и Минобороны США Эдвард Люттвак.

Как уверяет профессор, якобы британцы, французы и скандинавы уже тайно готовят командировки своих военспецов в Киев. Ранее об отправке войск громко заявлял Эммануэль Макрон. Но накануне игрокам из Елисейского дворца вынес предупреждение Сергей Шойгу. Во время телефонного разговора с коллегой из Парижа министр обороны России указал Лекорню, что отправка французского контингента на Украину создаст проблемы для самой Франции. При этом глава МО РФ выразил надежду, что французские спецслужбы не стоят в числе прочих за организацией теракта в «Крокус Сити Холле».

«Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы», - заявил Сергей Шойгу.

Комментируя разговор глав оборонных ведомств, президент Франции и вовсе постарался дистанцироваться от Украины, заявив, что упоминание Парижа в таком контексте в корне не верно.

По этому же поводу разразился скандал и за океаном. От Киева все отказываются. Ведущие американские издания, такие как Washington Post и New York Times, оправдывая западные правительства, стали уверять, что даже они на своих страницах неоднократно предупреждали Россию о готовящемся теракте в «Крокусе». Якобы послание американских спецслужб о готовящемся нападении включало информацию не о времени, а о месте проведения. Однако журналист Сеймур Херш сегодня опроверг эту информацию.

«Там лишь говорилось о риске "на массовых мероприятиях" и написано все было общими словами. Washington Post сфабриковала заметку, чтобы показать российские власти в невыгодном свете», - заявил лауреат Пулитцеровской премии.

О том, как победить Россию, на встрече в Брюсселе, посвященной 75-летию военного Альянса, накануне рассуждали министры иностранных дел стран НАТО. Здесь не обошлось без казусов. Как сообщает Politico, главы дипведомств закатили глаза, услышав о сумме в 100 миллиардов долларов на помощь Зеленскому. Именно столько киевский режим предлагает европейцам отсчитать из своих кошельков в новый фонд поддержки Украины. Но руководство блока уже сомневается в этой затее.

«На самом деле, есть два возможных сценария. Первый - заключается в том, что страны НАТО способны дать больше поддержки, и тогда Украина сможет продолжать борьбу. Второй - заключается в том, что мы не можем оказать достаточную поддержку», - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Для подтверждения необходимости скорейшего внесения такой суммы в новый фонд перед коллегами выступил министр иностранных дел Украины. При этом Дмитрий Кулеба снова просил не только денег, и чуть было не испортил вечеринку по случаю дня рождения НАТО, упрекнув союзников в том, что, имея сотни установок Patriot, они не желают выделить Киеву и 5-7 штук.

«И мы говорим о комплексах ЗРК Patriot, потому что это единственная система, которая может перехватывать баллистические ракеты. А только в марте по Украине было выпущено 94 баллистические ракеты. Но обеспечение комплексами ЗРК Patriot зависит от союзников. А у них их много. Поэтому сегодня я буду уделять этому основное внимание», - сказал глава МИД Украины.

Выделение Зеленскому 100 миллиардов евро как всегда поддержали аутсайдеры на задворках Европы. Глава МИД Латвии одним из первых анонсировал журналистам обсуждение нового транша. Однако после этого сообщения из ангара финансовых локомотивов ЕС раздался недовольный гул.

«Опасно давать обещания, которые мы не можем выполнить, поэтому мы обсудим, как способствовать реализации этого проекта», - отметила министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб.

По мнению главы российского МИДа, европейцы сами виноваты в том, что увязли в счетах собственных милитаристских амбиций.

«Добровольную военную помощь Украине хотят сделать обязательной под крышей НАТО - заставить всех членов НАТО через жесткую палочную дисциплину подписаться под обязательным предоставлением финансирования и вооружения», - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Движущей силой обсуждения очередного финансирования Украины стало зависание законопроекта о военной помощи Киеву в Вашингтоне. Пакет в 60 миллиардов долларов застопорился в Конгрессе США. Спикер Палаты представителей в интервью агентству Bloomberg пообещал вынести вопрос на голосование еще раз, как депутаты вернутся с каникул 9 апреля. При этом Майк Джонсон предлагает сразу несколько вариантов получения доходов на эти цели. От использования российских активов до отмены моратория на экспорт сжиженного газа.

«Если мы сможем использовать российские замороженные активы, чтобы позволить Украине продолжить борьбу, это было бы просто чудесно. Потом, как вы знаете, мы хотим наладить экспорт природного газа, что поспособствует уменьшению поступлений в российский военный бюджет от торговли природным газом», - сказал спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.

Однако правящее большинство от республиканцев в Палате против какого-либо финансирования Украины. В интервью Такеру Карлсону конгрессмен Марджори Тейлор Грин заявила, что деньги сейчас нужнее экономике самих Штатов.

«Мы не хотим, чтобы 60 миллиардов долларов были отправлены на Украину, потому что пока мы спали прошлой ночью, то уже влезли в долги еще на сумму в 40 миллиардов долларов. Это потому что проценты по нашему долгу настолько огромны и наш долг настолько огромен, что он чуть ли не удваивается каждую ночь, пока мы спим», - отметила Марджори Тейлор Грин.

И на фоне споров о выделении очередных миллиардов режиму Зеленского украинская пресса публикует разгромную статью о конечных бенефициарах этих траншей. Разжиревшую пятерку лидеров возглавили нынешние министры промышленности, обороны, сельского хозяйства и развития территорий. Замыкает круг Дмитрий Кулеба - тот самый просящий в Брюсселе еще 100 миллиардов и системы Patriot. Его состояние за два года выросло на 231 процент. Неудивительно, что с таким резюме партнеры закатывают глаза, услышав просьбы о деньгах.