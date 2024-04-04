На «Розе Хутор» девушку пытались вытащить за ногу из кабинки на канатке

Сотрудники канатной дороги курорта «Роза Хутор» пытались вытащить за ногу девушку из кабинки, заподозрив ее в проезде по фальшивому ски-пассу, утверждается в социальных сетях. Соответствующие кадры появились в социальных сетях.

Судя по видео, девушка отбивается от двух мужчин, которые пытаются выпроводить упорную гостью из кабинки. В один момент ее хватают за ногу и начинают тащить.

Сейчас неизвестно, какая именно ситуация произошла на канатке, официальные данные отсутствуют. Следует отметить, что мужчины на видео в обычной одежде, хотя сотрудники охраны обычно носят униформу. Можно предположить, что конфликт произошел между посетителями.

В настоящий момент местная полиция выясняет обстоятельства инцидента, правоохранители начали проверку.