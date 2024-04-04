В Харькове внешнего электроснабжения лишился «Источник нейтронов»

В Харькове лишилась внешнего электроснабжения ядерная подкритическая установка «Источник нейтронов», предназначенная для исследований в области ядерной физики, химии, биологии, радиационного материаловедения и производства медицинских радиоизотопов. Об этом сообщили в госинспекции ядерного регулирования Украины.

«Система аварийного энергообеспечения сработала в штатном режиме, включены в работу аварийные дизель-генераторы», - говорится в заявлении.

Утверждается, что радиационная ситуация на площадке находится в пределах нормы.

Установка существует на базе Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт». Она была создана за счет финансовой помощи США в качестве компенсации за вывоз с территории Украины в Россию высокообогащенных ядерных материалов. Физический запуск ЯПУ «Источник нейтронов» состоялся в октябре 2021 года.