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В Харькове внешнего электроснабжения лишился «Источник нейтронов»

Сообщается, что радиационная ситуация на площадке находится в пределах нормы.
Сергей Лебедев 2024-04-04 20:21:13
© Фото: www.imago-images.de, Global Look Press

В Харькове лишилась внешнего электроснабжения ядерная подкритическая установка «Источник нейтронов», предназначенная для исследований в области ядерной физики, химии, биологии, радиационного материаловедения и производства медицинских радиоизотопов. Об этом сообщили в госинспекции ядерного регулирования Украины.

«Система аварийного энергообеспечения сработала в штатном режиме, включены в работу аварийные дизель-генераторы», - говорится в заявлении.

Утверждается, что радиационная ситуация на площадке находится в пределах нормы.

Установка существует на базе Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт». Она была создана за счет финансовой помощи США в качестве компенсации за вывоз с территории Украины в Россию высокообогащенных ядерных материалов. Физический запуск ЯПУ «Источник нейтронов» состоялся в октябре 2021 года.

#Украина #Харьков #установка #Источник нейтронов
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