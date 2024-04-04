Путин похвалил Алиханова за косоворотку и поддержку местных брендов

Российский президент Владимир Путин похвалил губернатора Калининградской области Антона Алиханова за продвижение локальных брендов. Руководитель региона пришел на церемонию открытия молодежных центров в косоворотке, на что отдельно обратил внимание глава государства.

Антон Алиханов сказал, что таким жестом решил поддержать местного производителя одежды. Эти льняные рубахи шьют в Калининградской области.

«То есть вы занимаетесь еще и рекламой местного производства? Правильно! Надо бренды продвигать региональные», - сказал Владимир Путин.

Сегодня президент по видеконференцсвязи принял участие в открытии пяти новых молодежных центров в регионах страны. В том числе Владимир Путин дал старт и работе круглогодичного образовательного центра «ШУМ» в Калининградской области.

Также были открыты образовательный центр «Истоки» в Севастополе, круглогодичный образовательный центр по молодежному туризму в Салехарде, молодежные центры в Нижегородской области и на Сахалине.