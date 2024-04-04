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В Туле пройдет первый в истории юношеский турнир CISM

Соревнования состоятся с 24 по 29 июня на базе Тульского суворовского училища.
2024-04-04 18:22:58
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Туле пройдет первый в истории Международного совета военного спорта (CISM) турнир среди воспитанников довузовских образовательных организаций оборонных ведомств. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Об организации соревнований рассказал начальник ЦСКА Артем Громов на брифинге для военных атташе иностранных государств. На встрече присутствовали 54 представителя оборонных ведомств из 34 стран.

Участники посоревнуются в пяти видах спорта - легкой атлетике, плавании, волейболе, стрельбе из пневматического оружия и боксе. Участвовать в состязаниях будут юноши и девушки от 15 до 17 лет. В боксе за звание лучшего будут бороться молодые люди в возрасте 16-17 лет в 13 весовых категориях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Тула #cism #турнир
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