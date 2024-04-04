В Москве после матча избили болельщика «Спартака» и отобрали у него барабан

На юго-востоке Москвы неизвестные в масках избили болельщика «Спартака» и отобрали у него барабан с логотипом футбольного клуба. Об этом «Звезде» сообщил источник в правоохранительных органах.

Все произошло накануне ночью после матча «Спартака» с «Зенитом». 22-летний парень после игры стоял на остановке возле железнодорожной станции Люблино. В этот момент появились четверо злоумышленников.

Они толкнули футбольного фаната, а затем начали наносить удары. После расправы нападавшие забрали у молодого человека барабан красного цвета с наклейками логотипа ФК. Стоимость музыкального инструмента потерпевший оценивает в 8 000 рублей.

Неизвестные после совершенного преступления убежали в направлении Печатников. Полиция проводит проверку.