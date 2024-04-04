Советский танк ИС-7 поставят на ход и отреставрируют в парке «Патриот»

В реставрационную лабораторию подмосковного парка «Патриот» поступил один из последних тяжелых танков Советского Союза - ИС-7. В ближайшие дни специалисты восстановят машину, после чего экспонат вернется в 1-й павильон «Тяжелые танки и САУ СССР» Танкового музея (Технического центра).

ИС-7 - один из последних тяжелых танков Советского Союза линейки «Иосиф Сталин». Танк испытали после Великой Отечественной войны, однако на вооружение так и не приняли. Единственный образец ИС-7 можно увидеть в парке «Патриот».

Изначально был создан для борьбы с немецким сверхтяжелым танком «Маус». Масса составляет 68 тонн, а экипаж - пять человек. Получил 130-мм пушку со стабилизацией прицела и механизмом заряжания, а также восемь пулеметов. По скорости вне дорог ИС-7 превосходил средние танки. Броню танка не пробивала и 128-мм пушка «Мауса» даже в упор.