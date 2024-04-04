МО РФ сообщило о поражении пункта дислокации наемников под Харьковом

Минобороны России заявило о поражении пункта временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Мерефа Харьковской области.

Также в сводке о проведении специальной военной операции говорится о поражении склада боеприпасов ВСУ. Кроме того, под удар ВС РФ попали живая сила и военная техника противника в 135 районах.

В оборонном ведомстве сообщили об успехах наших сил ПВО. Так, в районе Краматорска сбит украинский истребитель Су-27. Также за сутки уничтожены 196 украинских беспилотников и перехвачены 18 реактивных снарядов, выпущенных с помощью американской РСЗО HIMARS.

Между тем на Авдеевском направлении ВС РФ улучшили положение по переднему краю. Суточные потери украинской стороны на данном направлении составили до 305 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.