МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МО РФ сообщило о поражении пункта дислокации наемников под Харьковом

Сообщается, что пораженный российским ударом пункт временной дислокации находился в Харьковской области, в районе населенного пункта Мерефа.
2024-04-04 14:22:20
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России заявило о поражении пункта временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Мерефа Харьковской области.

Также в сводке о проведении специальной военной операции говорится о поражении склада боеприпасов ВСУ. Кроме того, под удар ВС РФ попали живая сила и военная техника противника в 135 районах.

В оборонном ведомстве сообщили об успехах наших сил ПВО. Так, в районе Краматорска сбит украинский истребитель Су-27. Также за сутки уничтожены 196 украинских беспилотников и перехвачены 18 реактивных снарядов, выпущенных с помощью американской РСЗО HIMARS.

Между тем на Авдеевском направлении ВС РФ улучшили положение по переднему краю. Суточные потери украинской стороны на данном направлении составили до 305 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #МО РФ #СВО
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Военные микротурбины
2
Новый русский Суперджет
3
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
4
КРЭТ. Часть 2
5
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322