Минометчики «взбодрили» пехоту ВСУ, не дав подойти к границе России

Российские минометчики не позволили украинской пехоте подойти к российской границе, сообщил командир минометного взвода с позывным Тантал.

«Сейчас работали по пехоте. Пехота хотела подойти ближе к границе. Но мы, соответственно, не дали им этого сделать. Взбодрили их чуть-чуть», - сказал он.

Тантал на спецоперации с первых дней. Все это время его специализация - кочующие 82-миллиметровые минометы. Мобильные группы, работающие на линии боевого соприкосновения. Узкая специализация, но и квалификация соответствующая. Разведка еще не довела никаких данных, но офицер уже понимает результат своей работы.

Вместе с минометчиками украинских боевиков бьют расчеты Д-30. Неподалеку находятся танкисты и самоходчики. Военнослужащие не дают противнику даже близко, на расстоянии километра-двух, приближаться к нашей госгранице. А если он увеличит интенсивность попыток прорыва, лишь понесет большие потери.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.