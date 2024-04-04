В Москве уволили начальника отдела полиции «Коммунарский» Андрея Тургенева. В отношении его бывшего подчиненного проводится служебная проверка.

По информации Telegram-канала Baza, Тургенев и несколько его коллег на протяжении долгого времени получали деньги за фиктивную постановку на учет иностранцев. По данным паблика, силовики «помогли» зарегистрироваться более чем тысяче мигрантов.

Ранее в МВД России объявили об окончании работы над законопроектом, ужесточающем контроль в сфере миграции. В частности, одной из мер может стать уменьшение срока временного пребывания иностранцев до 90 дней на календарный год. Планируется усилить контроль в отношении работодателей, которые привлекают мигрантов на работу.