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АПЛ «Казань» пустила «Калибр» по береговой цели в Баренцевом море

Экипаж корабля выполнил боевое упражнение из подводного положения в одном из полигонов боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море.
Елена Сивонен 2024-04-04 13:05:00
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Атомная многоцелевая подводная лодка «Казань» Северного флота провела успешный пуск крылатой ракеты «Калибр» по наземной цели. Об этом сообщает пресс-служба флота.

Стрельба «Калибром» была проведена из подводного положения по полигону Чижа в Архангельской области, субмарина находилась на одном из морских полигонов Северного флота в Баренцевом море.

Многоцелевая атомная подводная лодка К-561 «Казань» относится к усовершенствованному проекту 885 «Ясень».

Подводная скорость крейсера составляет 31 узел, а надводная - 16 узлов. Предельная глубина погружения - 600 метров, а автономность плавания - 100 суток. На вооружении подлодки находятся мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #калибр #апл #казань
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