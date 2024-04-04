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Живого крокодила нашли самарские таможенники в кузове грузовика

Рептилия длиной 1,8 метра неподвижно лежала на дне большого деревянного ящика.
Ян Брацкий 2024-04-04 13:43:27
© Фото: ФТС России © Видео: ФТС России

Самарские таможенники не позволили незаконно вывезти в Казахстан живого крокодила. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

«В пункте пропуска "Орск" таможенники проверили малотоннажный грузовик. Среди прочих вещей в кузове обнаружили деревянный ящик с живым крокодилом», - говорится в заявлении ведомства.

Рептилия длиной 1,8 метра лежала неподвижно. Согласно документам, его зовут Бакс. За рулем грузовика находился житель Ростовской области. Кроме ветеринарного паспорта, никаких разрешительных документов на вывоз крокодила у него не было. Бакса он купил в 2009 году. Сейчас таможенники решают вопрос с передачей крокодила в специальное учреждение.

#в стране и мире #Граница #Казахстан #крокодил #фтс россии
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