Живого крокодила нашли самарские таможенники в кузове грузовика

Самарские таможенники не позволили незаконно вывезти в Казахстан живого крокодила. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

«В пункте пропуска "Орск" таможенники проверили малотоннажный грузовик. Среди прочих вещей в кузове обнаружили деревянный ящик с живым крокодилом», - говорится в заявлении ведомства.

Рептилия длиной 1,8 метра лежала неподвижно. Согласно документам, его зовут Бакс. За рулем грузовика находился житель Ростовской области. Кроме ветеринарного паспорта, никаких разрешительных документов на вывоз крокодила у него не было. Бакса он купил в 2009 году. Сейчас таможенники решают вопрос с передачей крокодила в специальное учреждение.