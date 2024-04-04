На Херсонщине ВСУ убили дронами двух мирных в грузовике с продуктами

Украинские военные атаковали БПЛА автомобиль с мирными жителями, двое погибли. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Кроме того, он опубликовал страшные кадры с места трагедии. На них видно, как обгоревшее тело убитого мужчины распростерто на сиденьях в кабине грузовика.

Все произошло в селе Бабино Верхнерогачикского района. По словам Алексеенко, в машине находились вода и продукты, которые погибшие собирались доставить в местный магазин.

Водитель погиб при первом ударе беспилотника, при этом пассажир смог выжить, выползти из авто и наложить на ногу жгут. ВСУ добили пострадавшего, используя второй дрон.

В момент, когда на место приехали неравнодушные местные жители, чтобы оказать помощь, боевики начали наносить удары и по ним. Алексеенко выразил соболезнования семьям погибших и пообещал помочь им.