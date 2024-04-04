МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На Херсонщине ВСУ убили дронами двух мирных в грузовике с продуктами

Пассажир смог выжить при первом ударе, однако боевики добили его вторым беспилотником.
Анна Назайкина 2024-04-04 12:04:52
© Фото: aakherson, Telegram © Видео: aakherson, Telegram

Украинские военные атаковали БПЛА автомобиль с мирными жителями, двое погибли. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Кроме того, он опубликовал страшные кадры с места трагедии. На них видно, как обгоревшее тело убитого мужчины распростерто на сиденьях в кабине грузовика.

Все произошло в селе Бабино Верхнерогачикского района. По словам Алексеенко, в машине находились вода и продукты, которые погибшие собирались доставить в местный магазин.

Водитель погиб при первом ударе беспилотника, при этом пассажир смог выжить, выползти из авто и наложить на ногу жгут. ВСУ добили пострадавшего, используя второй дрон.

В момент, когда на место приехали неравнодушные местные жители, чтобы оказать помощь, боевики начали наносить удары и по ним. Алексеенко выразил соболезнования семьям погибших и пообещал помочь им.

#в стране и мире #грузовик #бпла #беспилотники #дроны #мирные жители #Херсонская область
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Военные микротурбины
2
Новый русский Суперджет
3
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
4
КРЭТ. Часть 2
5
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322