DM: закон о разжигании ненависти в Шотландии вызвал хаос в полиции

После нового принятого закона о преступлениях на почве ненависти в Шотландии в полицию обрушилось тысячи пустых жалоб, что привело к хаосу в местной полиции. Среди тысячи жалоб ряд обращений являются либо фальшивыми, либо адресованы высокопоставленным лицам или поданы от их имени. К тому же они требуют пустой траты времени от сотрудников правоохранительных органов Шотландии, передает издание Daily Mail.

«Министр юстиции Шотландии (Шивиан Браун - прим. ред.) была вынуждена признать, что в соответствии с противоречивыми законами страны о преступлениях на почве ненависти в полицию подаются жалобы, требующие пустой траты времени, среди которых ложная жалоба, поданная от ее имени», - сообщает издание.

К неверным трактовкам закона привели «дезинформация и истерия», уточнила Браун. По ее словам, одна из 4 000 жалоб, поданных в полицию Шотландии с момента вступления в силу закона, была подана кем-то, выдававшим себя за нее, то есть от ее имени.

Спорный и неоднозначный закон «о преступлениях на почве ненависти» в Шотландии вступил в силу с 1 апреля и обозначает новое правонарушение - «угрожающее или оскорбительное поведение, имеющее целью разжигание ненависти».Он предусматривает введение ответственности за разжигание ненависти на основе возраста, инвалидности, религии, сексуальной ориентации, трансгендерности другого человека. Максимальным наказанием за его нарушение может стать лишение свободы сроком до семи лет.

Противники принятой инициативы, в том числе Джоан Роулинг, Илон Маск, говорят, что он поставит под угрозу свободу слова. В стране даже прошли акции протеста против закона. Так, нарушителями закона являются те, кто ведет себя угрожающе или оскорбительно в жизни или в социальных сетях при распространении комментариев и иных материалов. Например, за употребление неверного местоимения в отношении трансгендеров можно получить штраф или сесть в тюрьму.