МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Зимбабве ввели режим национального бедствия из-за жары

Голод грозит 2,7 млн жителей Зимбабве из-за аномальной жары.
Ян Брацкий 2024-04-04 10:12:44
© Фото: MukwazhiZUMAPRESS.com, Global Look Press

Жители Зимбабве изнывают от катастрофической засухи, власти были вынуждены ввести режим национального бедствия. Об этом сообщил лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва.

«Мы мобилизуем ресурсы для оказания помощи пострадавшим общинам и для смягчения последствий этого стихийного бедствия», - написал Мнангагва в своем аккаунте в социальной сети Х.

По его словам, климатическая аномалия создала тяжелую продовольственную ситуацию в стране. На смягчение ее последствий необходимы $2 млрд, предупредил Мнангагва. Подобные катастрофы происходили ранее в Замбии и Малави. Тогда отмечался неурожай кукурузы и других зерновых, что больно ударило по бедным семьям.

Климатологи неоднократно предупредили, что с вероятностью 90% летом этого года в отдельных регионах Земли будет рекордная жара.

#в стране и мире #Африка #засуха #ЧС #зимбабве
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Военные микротурбины
2
Новый русский Суперджет
3
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
4
КРЭТ. Часть 2
5
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322