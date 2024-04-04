В Зимбабве ввели режим национального бедствия из-за жары

Жители Зимбабве изнывают от катастрофической засухи, власти были вынуждены ввести режим национального бедствия. Об этом сообщил лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва.

«Мы мобилизуем ресурсы для оказания помощи пострадавшим общинам и для смягчения последствий этого стихийного бедствия», - написал Мнангагва в своем аккаунте в социальной сети Х.

По его словам, климатическая аномалия создала тяжелую продовольственную ситуацию в стране. На смягчение ее последствий необходимы $2 млрд, предупредил Мнангагва. Подобные катастрофы происходили ранее в Замбии и Малави. Тогда отмечался неурожай кукурузы и других зерновых, что больно ударило по бедным семьям.

Климатологи неоднократно предупредили, что с вероятностью 90% летом этого года в отдельных регионах Земли будет рекордная жара.