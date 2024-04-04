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ФСБ нашла в ДНР заминированный схрон украинских боевиков с оружием

В тайнике нашли девять автоматов Калашникова АК-74 и АК-12, противопехотные мины, а также иностранные РПГ.
2024-04-04 08:10:01
© Фото: УФСБ России по ДНР © Видео: УФСБ России по ДНР

Заминированный схрон с иностранным оружием нашли в Ясиноватском районе ДНР сотрудники УФСБ России по республике совместно с органами военной контрразведки Южного военного округа. Хранилище организовали украинские войска при отступлении на Авдеевском направлении.

В тайнике нашли девять автоматов Калашникова АК-74 и АК-12, противопехотные мины, а также ручные противотанковые гранатометы производства разных стран. В их числе - один израильский RGW-90, два британских ASM L1A1, два американских M136a1 и четыре шведских - RSV M4740.

Входная дверь была заминирована растяжкой с гранатой Ф-1. Само оружие тоже оказалось заминировано, поэтому специалисты УФСБ взорвали его на месте накладными зарядами.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#оружие #Украина #ДНР #ФСБ #ВСУ #РПГ #поставки оружия #Схрон #гранатометы #Авдеевское направление
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