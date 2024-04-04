ФСБ нашла в ДНР заминированный схрон украинских боевиков с оружием

Заминированный схрон с иностранным оружием нашли в Ясиноватском районе ДНР сотрудники УФСБ России по республике совместно с органами военной контрразведки Южного военного округа. Хранилище организовали украинские войска при отступлении на Авдеевском направлении.

В тайнике нашли девять автоматов Калашникова АК-74 и АК-12, противопехотные мины, а также ручные противотанковые гранатометы производства разных стран. В их числе - один израильский RGW-90, два британских ASM L1A1, два американских M136a1 и четыре шведских - RSV M4740.

Входная дверь была заминирована растяжкой с гранатой Ф-1. Само оружие тоже оказалось заминировано, поэтому специалисты УФСБ взорвали его на месте накладными зарядами.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.