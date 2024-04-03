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Российская ВП развернула дополнительный пост в районе Голанских высот

На бойцов ВП возложены задачи круглосуточного контроля режима прекращения огня, а также деэскалации обстановки в регионе.
2024-04-03 06:39:51
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Командование российской группировки войск в Сирии дополнительно развернуло пост военной полиции вдоль линии разграничения «Браво» в районе Голанских высот в провинциях Эль-Кунейтра и Деръа.

«Открыт пост по взаимной договоренности с правительством Сирийской Арабской Республики для поддержания правопорядка, мира на территории САР», - сказал командир батальона военной полиции подполковник Сергей Горевой.

Военнослужащие ВП несут круглосуточное дежурство по контролю режима прекращения огня, а также деэскалации в регионе. Средства оптического и технического наблюдения позволяют нести службу в автономном режиме, сообщили в Минобороны России. Ниже российских наблюдательных постов расположены посты Сирийской армии.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #Военная полиция #Голанские высоты
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