Минометы «Тюльпан» уничтожили опорники ВСУ в районе Новомихайловки

Расчеты 240-миллиметровых самоходных минометов особой мощности «Тюльпан» уничтожили опорные пункты украинских националистов в районе Новомихайловки на Южно-Донецком направлении, сообщает Минобороны России.

Бойцы артиллерийской бригады 36-й общевойсковой армии из Республики Бурятия расчищают путь и поддерживают огнем действия штурмовиков группировки войск «Восток». Корректировка огня минометов ведется при помощи беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени.

«Тюльпан» - тяжелая машина, почти 30 тонн. На линию открытия огня нужно добраться на максимальной скорости, чтобы установку не засекла артиллерия или дроны противника. После поражения цели механик-водитель сразу же разворачивает машину и так же быстро возвращается в укрытие.

«Миномет работает на дальность около 9 километров. Есть такие боеприпасы, которые могут стрелять и на 18 километров. Калибр 240 мм - это уже о чем-то говорит. Мы когда работаем - это можно увидеть прямо с огневой позиции. Идет звук очень звонкий и большая вспышка», - рассказал старший офицер минометной батареи с позывным «Селенга».

Самоходный миномет особой мощности 2С4 «Тюльпан» может уничтожить практически любое укрепление.

«Мы работаем по мостам, ДЗОТам, ДОТам, укрепрайонам, опорным пунктам противника, которые хорошо защищены. Мы просто разбираем эти укрытия», - рассказал «Селенга».

«Тюльпан» предназначен для уничтожения укрепленных зданий, фортификационных сооружений, скоплений живой силы и бронетехники противника, а также объектов, которые хорошо защищены и их нельзя поразить артиллерией меньшего калибра.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.