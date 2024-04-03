Су-25 ударили ракетами по опорникам на Северодонецком направлении

Экипажи штурмовой авиации ВКС России на самолетах Су-25 отработали неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Северодонецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Получив задачу, экипажи подняли технику в воздух, вышли в район выполнения задачи, рассказал летчик Су-25 с позывным «Сталкер».

Пуски ракет выполнялись парами, с малых высот.

«Выполнили пуск ракет с кабрирования. По докладу передового авианаводчика, живая сила была поражена. Оказали помощь нашим бойцам, которые находятся на переднем крае, поддержали пехоту. Работаем по самому прямому предназначению. Победа будет за нами!» - рассказал летчик.

После ракетных пусков экипажи выполнили маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.