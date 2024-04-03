Захарова напомнила Армении, куда США заводили своих союзников

Когда в НАТО дают какой-то стране обещания, нужно задать вопрос: где у них до этого получалось, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда». Так она прокомментировала расширение сотрудничества Армении с США и Североатлантическим альянсом.

«Штаты вот за Гаити несли ответственность. Вы видите, что там происходит?» - сказала она.

Политика США под руководством Джо Байдена на Ближнем Востоке тоже полностью провалилась, отметила Захарова. Вашингтон нес ответственность за ситуацию в регионе и был больше чем союзником Израиля, но предложил и другим сторонам конфликта свое честное посредничество.

«Это вылилось в такую трагедию, которую мир не знал», - сказала представитель МИД.

США разрушили ближневосточный квартет международных посредников и заставили забыть о международных форматах ближневосточного урегулирования.

«Они сказали, что знают, умеют и выведут ситуацию из тупика. Такого страшного тупика, в который США загнали Ближний Восток, и своего ближайшего союзника, никто не знал. Пусть Армения и армянский народ не для нас, не ради высоких целей, а для себя это помнит и знает. Вот это важно, когда планируются встречи квартетов, треугольников, других каких-то форматов и форм. Пусть они вспомнят, куда Соединенные Штаты заводили своих ближайших союзников. Вот в чем вопрос», - сказала она.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в марте совершил турне по Южному Кавказу. В Армении он встретился с Николом Пашиняном. Премьер-министр страны ранее заявлял о готовности расширять диалог с альянсом. В то же время он говорил, что Ереван не обсуждает вопрос о вступлении в этот военно-политический блок.