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Мэр Харькова заявил о разработке планов по эвакуации населения города

При этом Игорь Терехов заявил, что ситуация в городе спокойная, паники среди населения не наблюдается.
Ирина Егорова 2024-04-03 03:25:57
© Фото: Vyacheslav MadiyevskyyKeystone Press Agency, Global Look Press

Власти Харькова имеют конкретные планы по эвакуации населения из города. Об этом заявил мэр Игорь Терехов, передает издание «Думка».

«Сегодня мы не видим, что есть волна оттока, что люди бегут из Харькова, уезжают из Харькова. Ничего подобного не случается. Никакой паники в городе нет», - отметил он.

Градоначальник добавил, что власти пока не намерены реализовывать планы касательно массовой эвакуации. По словам Терехова, в Харькове находятся 1,3 млн жителей и попросил не нагнетать ситуацию.

Сейчас в Харькове вся критическая энергетическая инфраструктура разрушена. Власти затрудняются обозначить сроки восстановления пораженных трансформаторных подстанций и ТЭЦ. Ранее в городе ввели графики отключения электроэнергии.

#Харьков #Население #эвакуация #игорь терехов
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