Фатальная ошибка: как удары по гражданским бьют по авторитету Израиля

Эпицентр уличных волнений в Иерусалиме. Полицейские задерживают Аялу Мецгер, чей тесть похищен ХАМАС - она вышла на демонстрацию, как и тысячи других, призывая правительство освободить израильских заложников. Ее отпустили, но аресты продолжились.

Изначально мирная акция перешла в фазу беспорядков: в полицию из толпы летят горящие факелы. Один из офицеров получил ранение. Место действия - слишком символичное - улица Газа в правительственном квартале Иерусалима. Здесь же и официальная резиденция премьер-министра, которую пытались взять штурмом. Шли третьи сутки масштабных протестов - требования все те же.

«Я здесь вместе с тысячами людей, которые вышли против нашей власти. Мы считаем, что правительство не справилось со своей задачей по защите Израиля и не решило ситуацию с заложниками, которых уже долгое время удерживают в Газе. Мы считаем, что должны пройти выборы, и что наш премьер-министр не подходит для этой работы», - сказал участник протестов Гидеон Шурр.

Главной ошибкой - и сам Нетаньху это публично признает - стал авиационный удар ЦАХАЛ по гуманитарной колонне «Всемирной центральной кухни»: продовольствие людям Газы так и не довезли. А среди погибших - граждане США, Канады, Польши, Австралии и Великобритании.

Катарское агентство «Санад», принадлежащее Al Jazeera, публикуют независимое расследование: их улики ведут к тому, что ЦАХАЛ били умышленно и методично. По их версии, первый снаряд попал в машину менее, чем через 2 км после начала маршрута. Раненых пересадили в другой автомобиль, который прицельно подорвали через следующие 800 метров. Третий обстреляли еще через 1,5 км. Свою версию уже предоставил начальник Генштаба Армии обороны Израиля, тем самым поставив точку в этой истории.

«ЦАХАЛ завершил предварительное расследование, и я хочу внести ясность: у нас не было цели причинить вред работникам World Central Kitchen. Это была ошибка, вызванная неправильной идентификацией объекта в ночное время суток и в очень тяжелых условиях. Этого не должно было произойти», - заявил начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Херси Ха-Леви.

Оружие, которым Израиль ведет войну против Палестины, также приходит из Вашингтона. На фоне убийства волонтеров в Газе - на сайте Белого Дома краткая выдержка «сожалений» американского президента. На вопросы журналистов отвечают его советники - прямо Джон Кирби действия своих израильских партнеров не осуждает, а лишь дает рекомендации на будущее.

«Мы были возмущены, узнав об ударе ЦАХАЛ, в результате которого погибли несколько сотрудников гуманитарной организации World Central Kitchen, которая неустанно работает над доставкой продовольствия голодающим в Газе и по всему миру. Мы выражаем глубочайшие соболезнования их семьям и близким. Очевидно, что ЦАХАЛ должен делать гораздо больше для снижения напряженности», - сказал координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Тем, кто соблюдает международное право, очевидно совсем другое: военная активность Тель-Авива создает угрозы расширения конфликта. Об этом говорил постпред России при ООН Василий Небензя - наша страна запросила заседание Совбеза после израильского авиаудара по иранской дипмиссии в Сирии. Однако у Секретариата организации не нашлось ни слов осуждения, ни прямых оценок.

«Нам при этом кажется странным, что представитель Секретариата оперирует понятием "международный порядок, основанный на правилах", который так любят наши западные партнеры, вместо того, чтобы ссылаться на Устав ООН и международное право. РФ решительно осуждает продолжающиеся налеты по суверенной территории Сирии, расценивая как грубейшее нарушение суверенитета и территориальной целостности этого государства», - заявил Василий Небензя.

Дискуссия оказалась бессодержательной. Западная тройка - США, Великобритания, Франция - говорила о чем угодно, только не об атаке на иранских дипломатов в Дамаске.

«Учитывая продолжающуюся дестабилизацию в регионе, очевидно, что военная и финансовая поддержка групп, которые стоят за атаками, неприемлема. Под группами имеются ввиду ХАМАС, "Палестинский исламский джихад", "Хезболла", вооруженные сирийские и иракские отряды и хуситы», - сказал заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН Джеймс Кариуки.

В общем, свели все к «недоговороспобоности сирийского режима», то есть сирийцы сами виноваты в том, что по ним бьет Израиль. При это сами израильские дипломаты не исключают ответные удары со стороны Ирана по своим диппредставительствам за рубежом.