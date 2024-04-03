Кубанский детектив: местный житель нанял «киллера» для убийства соседки

В Краснодаре разыгрался настоящий детектив. Житель многоквартирного дома нанял киллера, чтобы избавиться от своей соседки. Исполнителю он пообещал заплатить 200 тысяч рублей и успел даже передать аванс.

Недавно жителям многоэтажки на улице Мусоргского сообщили новость об убийстве Татьяны Краснокуцкой. Под подозрение сразу попал сосед Евгений Соболев. С Татьяной у него длился конфликт несколько лет.

И только на следующие сутки всему дому удалось выдохнуть. Оказалось, что смерть была инсценирована. Специалисты устроили все очень правдоподобно.

«На почве неприязненных отношений злоумышленник намеревался избавиться от женщины. Он начал поиски исполнителя предстоящего преступления. Убийство мужчина оценил в 200 тысяч рублей. Об этом стало известно сотрудникам полиции. Все дальнейшие действия проходили под их контролем», - сообщили в региональном ГУ МВД.

Потерпевшая рассказала, что ее вызвали в отдел полиции, где сообщили, что на нее готовится покушение.

«Я согласилась на инсценировку моего убийства. После этого фотографии с моим загримированным лицом предъявили заказчику. Меня отправили в безопасное место, после чего полицейские задержали преступника», - рассказала Татьяна.

Подозреваемого задержали в Москве на встрече, как он сам думал, с исполнителем убийства. Заказчик передал гонорар и спустя пару минут оказался на асфальте в наручниках. Прежде чем заказать убийство, задержанный не раз пытался расправиться с соседкой своими руками. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Первый удар Татьяна Краснокуцкая ощутила еще в 2021 году. Тогда Евгений Соболев сломал ей палец. Дальше было следствие, возбуждение уголовного дела и суд. Но наказания дебошир не понес.

Татьяна уверяет, что после каждого нападения соседа писала заявления в полицию и обращалась к участковому.