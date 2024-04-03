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Захарова: западные кураторы хотят от Армении утраты суверенитета

Западные страны проводили такие эксперименты с многими государствами, отметила представитель МИД.
Владимир Рубанов 2024-04-03 02:10:49
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Весь мир смотрит на Европейский Союз как на рушащуюся конструкцию, которая себя не оправдала, потому что утратила суверенитет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире передачи «Между тем» на телеканале «Звезда».

«Именно этого и хотят западные кураторы от Армении - утраты собственного суверенитета, ничего больше», - сказала она.

Захарова удивилась тому, что власти в Ереване сравнивают древнейшую армянскую цивилизацию, которая существовала задолго до европейской демократии, с нынешним находящимся в тупике ЕС.

«А именно об этом они говорят, когда говорят о европейской демократии. Представитель древнейшей цивилизации, как будто ему зеркальце показали, в обмен на алмаз, изумруд или рубин, предлагает соотносить себя вот с этим находящимся в кризисе сообществом. Европейскому Союзу Армения, что ли, должна что-то доказывать?» - сказала Захарова.

Западные страны проводили такие эксперименты с многими государствами, отметила представитель МИД. Например, они очень много обещали Сербии: инвестиции, поддержку экономики, но ничего из этого сделано не было.

5 апреля в Брюсселе состоится саммит США, ЕС и Армении. В Ереване заявили, что эта встреча «не направлена против третьей стороны».

#Армения #сша #между тем #Мария Захарова #ЕС #евросоюз #наш эксклюзив #Европейский союз
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