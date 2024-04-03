Захарова: западные кураторы хотят от Армении утраты суверенитета

Весь мир смотрит на Европейский Союз как на рушащуюся конструкцию, которая себя не оправдала, потому что утратила суверенитет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире передачи «Между тем» на телеканале «Звезда».

«Именно этого и хотят западные кураторы от Армении - утраты собственного суверенитета, ничего больше», - сказала она.

Захарова удивилась тому, что власти в Ереване сравнивают древнейшую армянскую цивилизацию, которая существовала задолго до европейской демократии, с нынешним находящимся в тупике ЕС.

«А именно об этом они говорят, когда говорят о европейской демократии. Представитель древнейшей цивилизации, как будто ему зеркальце показали, в обмен на алмаз, изумруд или рубин, предлагает соотносить себя вот с этим находящимся в кризисе сообществом. Европейскому Союзу Армения, что ли, должна что-то доказывать?» - сказала Захарова.

Западные страны проводили такие эксперименты с многими государствами, отметила представитель МИД. Например, они очень много обещали Сербии: инвестиции, поддержку экономики, но ничего из этого сделано не было.

5 апреля в Брюсселе состоится саммит США, ЕС и Армении. В Ереване заявили, что эта встреча «не направлена против третьей стороны».