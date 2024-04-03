В Москве вода затопила жилые дома в Красной Пахре

Паводковая ситуация в России остается сложной. Если на Алтае вода отступает, то в Подмосковье она заполняет все большую территорию. Сложнее приходится тем, кто живет в частном секторе. Вода в домах и подвалах, она размывает приусадебные участки. В итоге людям приходится сооружать баррикады, чтобы хоть как-то спасти имущество.

Так, например, в зоне подтопления оказалось село Красная Пахра в Троицком административном округе Москвы. Из берегов вышла река Пахра. С начала недели вода прибывала по чуть-чуть, но в какой-то момент произошел резкий подъем уровня. Паводок превратил Красную Пахру в Венецию. Без высоких резиновых сапог в дом не попасть.

В доме у Альбины Гамидовой вода вот-вот подберется к розеткам. Электричество уже пришлось отключить. Еще немного и придет в негодность мебель. Маленькие дети вынуждены все время находится на втором этаже.

«Вода отключена у нас, канализация не работает. Посуду не помыть, не умыться», - рассказывает местная жительница.

Старожилы говорят что такого не было 40 лет. Скорее всего, свою лепту внесли обильные зимние снегопады. Местные жители утверждают что всегда уровень воды регулировался открытием дамбы ниже по течению. Но власти поселения разводят руками. Эта плотина не в их ведении.

«Писали обращения. Какой ответ получали, сейчас не могу вспомнить. Необходимо провести ремонт, чтобы ее можно было регулировать», - сказал заместитель главы администрации Краснопахорского поселения Владимир Сухоруков.

Между тем, уровень воды в Красной Пахре продолжает подниматься. Он сейчас на 8 сантиметров выше критической отметки. Вода вошла в десяток домов. Администрация поселения предлагает людям переждать паводок и в случае необходимости приехать в пункт временного размещения.