Замминистра обороны РФ Александр Фомин встретился с послом Ирана

Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с иранским послом в РФ Каземом Джалали. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

В ходе переговоров обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества стран. Александр Фомин и Казем Джалали также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности.

Отмечается, что встреча прошла в дружественной атмосфере. Она стала очередным шагом в укреплении отношений между Россией и Ираном.

Александр Фомин и Казем Джалали подчеркнули приверженность основополагающим принципам российско-иранских отношений.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.