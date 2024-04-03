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Замминистра обороны РФ Александр Фомин встретился с послом Ирана

Александр Фомин и Казем Джалали обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества.
2024-04-03 20:52:39
© Фото: Минобороны России

Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с иранским послом в РФ Каземом Джалали. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

В ходе переговоров обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества стран. Александр Фомин и Казем Джалали также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности.

Отмечается, что встреча прошла в дружественной атмосфере. Она стала очередным шагом в укреплении отношений между Россией и Ираном.

Александр Фомин и Казем Джалали подчеркнули приверженность основополагающим принципам российско-иранских отношений.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Россия #армия #Минобороны России #Иран #Александр Фомин #МО РФ #посол #Казем Джалали
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