МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Блинкен не смог улететь из Парижа в Брюссель из-за поломки самолета

Госсекретарю США пришлось на машине ехать на встречу министров иностранных дел стран-членов НАТО.
Сергей Лебедев 2024-04-03 18:20:35
© Фото: Liu Jie, XinHua, Global Look Press

Во Франции сломался самолет Boeing 737 государственного секретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщает Bloomberg. Из-за выявленной неисправности американской делегации пришлось добираться на машинах из Парижа на встречу министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе.

«Представитель Государственного департамента сообщил, что у самолета ВВС США, который во вторник доставил Блинкена во Францию, возникла механическая неисправность», - говорится в публикации.

Отмечается, что это уже не первый подобный случай. В январе этого года из-за неисправности самолета Энтони Блинкен не смог вылететь из Давоса, где он участвовал в экономическом форуме.

Тогда сообщалось, что в самолете Boeing 737 обнаружили утечку кислорода.

#в стране и мире #Франция #Самолет #сша #Париж #Брюссель #Boeing 737 #Энтони Блинкен #госсекретарь США
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Военные микротурбины
2
Новый русский Суперджет
3
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
4
КРЭТ. Часть 2
5
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322