Блинкен не смог улететь из Парижа в Брюссель из-за поломки самолета

Во Франции сломался самолет Boeing 737 государственного секретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщает Bloomberg. Из-за выявленной неисправности американской делегации пришлось добираться на машинах из Парижа на встречу министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе.

«Представитель Государственного департамента сообщил, что у самолета ВВС США, который во вторник доставил Блинкена во Францию, возникла механическая неисправность», - говорится в публикации.

Отмечается, что это уже не первый подобный случай. В январе этого года из-за неисправности самолета Энтони Блинкен не смог вылететь из Давоса, где он участвовал в экономическом форуме.

Тогда сообщалось, что в самолете Boeing 737 обнаружили утечку кислорода.