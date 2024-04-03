МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Польше фанаты избили экс-тренера киевского «Динамо» Хацкевича

После разгромного поражения в последнем туре чемпионата футбольные болельщики ворвались на тренировку команды и нанесли Хацкевичу несколько ударов, в том числе по лицу.
Максим Крюков 2024-04-03 17:07:09
© Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press

Группа футбольных фанатов избила главного тренера польского клуба из города Сосновец «Заглембе» Александра Хацкевича. Нападение на белорусского специалиста произошло на тренировке команды в среду, 3 апреля, сообщает портал Meczyki.pl.

В последнем туре Fortuna 1 Liga (Первая лига Польши по футболу, второй по уровню после «Экстракласа» футбольный дивизион) подопечные Хацкевича уступили «Катовице» со счетом 0:4. После матча 50-летний наставник заявил, что игроки сами определяли стратегию. По информации источника, белорус покинет «Заглембе» в конце сезона, руководство уже ищет ему замену.

Отмечается, что футбольные хулиганы ударили Хацкевича по лицу и нанесли ему несколько ударов ногами.

«Заглембе Сосновец» набрал 13 очков в 25 матчах чемпионата и занял последнее место, следующий сезон коллектив проведет во Второй лиге. Хацкевич, который успел поработать в минском и киевском «Динамо», белорусском «Витебске», волгоградском «Роторе», который впервые за 16 лет вывел в Премьер-лигу, кипрском «Кармиотиссе» и сборной Белоруссии, возглавил «Заглембе» в январе этого года, с тех пор команда не одержала ни одной победы.

#в стране и мире #Польша #нападение #тренер #Футбольные фанаты #динамо киев #александр хацкевич
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Военные микротурбины
2
Новый русский Суперджет
3
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
4
КРЭТ. Часть 2
5
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322