В Польше фанаты избили экс-тренера киевского «Динамо» Хацкевича

Группа футбольных фанатов избила главного тренера польского клуба из города Сосновец «Заглембе» Александра Хацкевича. Нападение на белорусского специалиста произошло на тренировке команды в среду, 3 апреля, сообщает портал Meczyki.pl.

В последнем туре Fortuna 1 Liga (Первая лига Польши по футболу, второй по уровню после «Экстракласа» футбольный дивизион) подопечные Хацкевича уступили «Катовице» со счетом 0:4. После матча 50-летний наставник заявил, что игроки сами определяли стратегию. По информации источника, белорус покинет «Заглембе» в конце сезона, руководство уже ищет ему замену.

Отмечается, что футбольные хулиганы ударили Хацкевича по лицу и нанесли ему несколько ударов ногами.

«Заглембе Сосновец» набрал 13 очков в 25 матчах чемпионата и занял последнее место, следующий сезон коллектив проведет во Второй лиге. Хацкевич, который успел поработать в минском и киевском «Динамо», белорусском «Витебске», волгоградском «Роторе», который впервые за 16 лет вывел в Премьер-лигу, кипрском «Кармиотиссе» и сборной Белоруссии, возглавил «Заглембе» в январе этого года, с тех пор команда не одержала ни одной победы.