В Анкаре вспыхнул сильный пожар на складе покрышек

Сегодня днем в промышленной зоне в Анкаре произошел крупный пожар на складе макулатуры и автомобильных покрышек. Об этом сообщают турецкие средства массовой информации.

По данным Hurriyet, возгорание случилось на открытой площадке, принадлежащей компании по переработке отходов. Склад расположен в районе Енимахалле.

Отмечается, что огонь быстро разросся из-за сильного ветра. Сейчас возгорание пытаются ликвидировать пожарные.

Мэр Анкары Мансур Яваш сообщил, что к тушению привлекли авиацию.