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В Анкаре вспыхнул сильный пожар на складе покрышек

Возгорание случилось на площадке, принадлежащей компании по переработке отходов.
Сергей Лебедев 2024-04-03 17:35:36
© Фото: Fatih_Korkmaz25, X © Видео: Fatih_Korkmaz25, X

Сегодня днем в промышленной зоне в Анкаре произошел крупный пожар на складе макулатуры и автомобильных покрышек. Об этом сообщают турецкие средства массовой информации. 

По данным Hurriyet, возгорание случилось на открытой площадке, принадлежащей компании по переработке отходов. Склад расположен в районе Енимахалле.

Отмечается, что огонь быстро разросся из-за сильного ветра. Сейчас возгорание пытаются ликвидировать пожарные.

Мэр Анкары Мансур Яваш сообщил, что к тушению привлекли авиацию.

#пожар #Турция #Анкара #огонь #дым #покрышки
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