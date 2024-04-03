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Два Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

Полет российских стратегических ракетоносцев выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
2024-04-03 16:03:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над нейтральными акваториями Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщает МО РФ.

В воздухе самолеты находились около пяти часов. Оборонное ведомство показало видеозапись полета.

На кадрах Минобороны запечатлены взлет Ту-95МС с аэродрома, набор высоты, сам полет, снятый камерами с разных ракурсов, действия летчиков и посадка на полосу. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи Су-35С, отмечает ведомство.

На отдельных этапах маршрута стратегических ракетоносцев сопровождали истребители иностранных государств. Командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш отметил, что полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Ту-95МС #МО РФ #ракетоносцы
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