Два Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над нейтральными акваториями Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщает МО РФ.

В воздухе самолеты находились около пяти часов. Оборонное ведомство показало видеозапись полета.

На кадрах Минобороны запечатлены взлет Ту-95МС с аэродрома, набор высоты, сам полет, снятый камерами с разных ракурсов, действия летчиков и посадка на полосу. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи Су-35С, отмечает ведомство.

На отдельных этапах маршрута стратегических ракетоносцев сопровождали истребители иностранных государств. Командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш отметил, что полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.