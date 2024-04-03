«Грады» предотвратили локальный «контрнаступ» врага под Авдеевкой

В серое небо вереницей устремляются снаряды «Градов». Они громят опорные пункты противника к западу от Авдеевки. Там, где чуть раньше воздушная разведка зафиксировала активность и перемещения боевиков.

Расчеты реактивных систем залпового огня группировки войск «Центр» без труда находят бреши в обороне врага. Она уже и так изрядно поистрепалась, говорят артиллеристы.

«Было большое скопление живой силы, техники. Можно сказать, что предотвратили "контрнаступ". Когда наши штурмовые подразделения взяли лесополки, закрепились», - заметил старший офицер батареи с позывным Мэтью.

И вновь на огневой рубеж. Чтобы найти подходящую для удара позицию, расчету карты не нужны. За рулем опытный водитель с говорящим позывным ДНР. Он знает каждый поворот, вырос в этих местах.

Артиллеристы не отклоняются от графика. Пока оператор-топогеодезист настраивает буссоль, наводчик переводит направляющие под рассчитанный угол подъема.

Пока одна реактивная система уезжает пополнять боекомплект, другой «Град» уже устремляется на свой огневой рубеж. Здесь, на Авдеевском направлении, такая рокировка, своего рода - передача боевой эстафеты. Чтобы удары по боевикам наносились неприрывно. Связь и взаимодействие между расчетами работают как единый часовой механизм.

За мужество и героизм расчеты реактивной артиллерии регулярно представляют к государственным и ведомственным наградам. Вот и сейчас прямо на передовой представитель командования Центрального военного округа вручил военнослужащим медали, ордена, а кому-то и первые офицерские погоны. А уже после церемонии награждения артиллеристы вновь возвращаются на огневые позиции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.