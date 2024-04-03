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ВС РФ уничтожили украинский склад вооружения в зоне спецоперации

Кроме этого, сообщается об уничтожении вражеского ангара для производства и хранения беспилотников.
2024-04-03 15:24:37
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило об уничтожении вражеского склада вооружения в зоне специальной военной операции.

Кроме того, российские военные лишили противника ангара для производства беспилотников и поразили живую силу и технику ВСУ в 131 районе.

В сводке о проведении специальной военной операции говорится и о результатах боевой работы наших сил ПВО. Так, за сутки сбиты 164 украинских беспилотника и две американские управляемые авиабомбы JDAM.

На Авдеевском направлении ВС РФ улучшили положение по переднему краю и отразили девять украинских контратак. Суточные потери украинской стороны на данном направлении составили до 305 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #МО РФ #СВО
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