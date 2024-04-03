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Туалет на дороге и упавшие светофоры: в Москве бушует ветер с порывами 21 м/с

Сильный ветер сохранится до конца дня, городские службы переведены в режим повышенной готовности.
Анна Назайкина 2024-04-03 15:19:29
© Фото: namkade1, Telegram © Видео: ТРК «Звезда», namkade1, Telegram

Москвичей предупредили о мощных порывах ветра в городе, жителей столицы попросили быть осторожнее на улицах, не прятаться под деревьями и не оставлять рядом с ними автомобили.

В связи с погодными условиями власти перевели городские службы в режим повышенной готовности, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

«Сегодня до конца дня в столичном регионе ожидается сильный ветер с порывами до 21 метра в секунду», - приводятся слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Сильный ветер уже отразился на жизни москвичей - автомобилисты ехали по дороге вместе с уличным туалетом, который выкатился на проезжую часть, мусорные баки атаковали припаркованные авто, начали падать деревья и светофоры.

Из-за мощного ветра в Москве закрываются парки. Посетителей уже не пускают в «Сокольники», парк Горького и Московский зоопарк.

#Москва #в стране и мире #Погода #ураган #ветер #порывы ветра
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