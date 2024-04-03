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Менеджер ЦСКА ездил на авто за 7,3 млн, которое уже год ищет Интерпол

При проверке выяснилось, что автомобиль похищен в Канаде в феврале прошлого года. Павел Краснов купил его в январе в Нижнем Новгороде.
Анна Назайкина 2024-04-03 14:37:42
© Фото: Сергей Петров, news.ru, Globallookpress

Сотрудника профессионального баскетбольного клуба ЦСКА остановили в Москве на автомобиле, который, как выяснилось позже, находится в базе розыска Интерпола. Об этом «Звезде» рассказал источник в правоохранительных органах.

Речь идет о 38-летнем менеджере по маркетингу Павле Краснове. Его кроссовер остановил сотрудник полиции на Вражском переулке в Хамовниках. Машину он купил в январе этого года за 7,3 млн рублей, покупка состоялась в салоне в Нижнем Новгороде.

Когда машину проверили по базам, оказалось, что ее похитили в Канаде в феврале прошлого года. Несколько дней спустя был объявлен международный розыск.

Сотрудник ЦСКА объяснил, что ничего не знал о криминальной судьбе этого автомобиля. Краснов добровольно отдал правоохранителям кроссовер, ключи к нему и СТС. Проводится проверка.

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