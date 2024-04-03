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Взрыв прогремел в Подольске, в нескольких микрорайонах отключили свет

Как стало известно позже, на подстанции рядом с железнодорожной станцией вышел из строя масляный выключатель.
Анна Назайкина 2024-04-03 13:34:48
© Фото: podolsk24life, VK © Видео: podolsk24life, Telegram, tipichniypodolsk, VK

Взрыв прогремел на подстанции в Подольске Московской области, сообщаются местные паблики. Очевидцы опубликовали видео, на кадрах которого видно, как на месте ЧП поднимается черный дым.

Администрация городского округа позже сообщила, что на объекте рядом с железнодорожной станцией вышел из строя масляный выключатель, началось возгорание.

Из-за произошедшего несколько микрорайонов остались без электричества, однако свет уже вернулся во все дома с помощью резервной схемы.

Власти пообещали ликвидировать все последствия в течение часа. Жителям Подольска принесли извинения за доставленные неудобства.

#взрыв #Московская область #происшествие #ЧП #Подольск #подстанция
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