Взрыв прогремел в Подольске, в нескольких микрорайонах отключили свет

Взрыв прогремел на подстанции в Подольске Московской области, сообщаются местные паблики. Очевидцы опубликовали видео, на кадрах которого видно, как на месте ЧП поднимается черный дым.

Администрация городского округа позже сообщила, что на объекте рядом с железнодорожной станцией вышел из строя масляный выключатель, началось возгорание.

Из-за произошедшего несколько микрорайонов остались без электричества, однако свет уже вернулся во все дома с помощью резервной схемы.

Власти пообещали ликвидировать все последствия в течение часа. Жителям Подольска принесли извинения за доставленные неудобства.