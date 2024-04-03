Участников спецоперации освободят от налога на имущество

Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что участники спецоперации будут освобождены от налога на имущество.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров обеспечить освобождение бойцов ВС РФ, задействованных в военной операции на Украине, а также их семей от уплаты налога на имущество.

«По поручению президента снизим для наших защитников финансовую нагрузку и освободим от налога на имущество», - сказал Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

Премьер-министр указал на необходимость своевременного оказания помощи нашим военнослужащим от государства. Такую помощь бойцы СВО должны получать в полном объеме, подчеркнул Мишустин.

Также глава кабмина отметил, что благодаря председателю Госдумы Вячеславу Володину и депутатам участники СВО получили преимущества при поступлении в высшие учебные заведения.