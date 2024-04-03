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В школе на севере Москвы потолок обрушился прямо на парты учеников

В настоящий момент следователи работают на месте случившегося и выясняют все обстоятельства инцидента.
Анна Назайкина 2024-04-03 13:16:33
© Фото: public187978040, VK

В школе на севере Москвы упала потолочная плитка, об этом сообщается в Telegram-канале столичного СК, пишет «360».

Следователи начали проверку после произошедшего. Как утверждается, информации о том, что кто-то из учеников получил травмы, нет. Сейчас следователи работают на месте случившегося и выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения, что потолок упал прямо на головы школьников. По данным «112», в результате инцидента пострадали четыре школьника, врачи зафиксировали у них травмы головы и плеч.

Как утверждается, обрушение произошло, когда учитель решил открыть окно, чтобы пустить в класс свежий воздух.

#Москва #в стране и мире #обрушение #школа #ученики #потолок #класс
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