В школе на севере Москвы потолок обрушился прямо на парты учеников

В школе на севере Москвы упала потолочная плитка, об этом сообщается в Telegram-канале столичного СК, пишет «360».

Следователи начали проверку после произошедшего. Как утверждается, информации о том, что кто-то из учеников получил травмы, нет. Сейчас следователи работают на месте случившегося и выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения, что потолок упал прямо на головы школьников. По данным «112», в результате инцидента пострадали четыре школьника, врачи зафиксировали у них травмы головы и плеч.

Как утверждается, обрушение произошло, когда учитель решил открыть окно, чтобы пустить в класс свежий воздух.