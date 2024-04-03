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Калининградец бросил газовый баллон на пути и остановил поезд с 207 пассажирами

После инцидента с газовым баллоном на рельсах в Калининградской области возбуждено уголовное дело о терроризме.
Ян Брацкий 2024-04-03 12:56:02
© Фото: IMAGORene Trau www.imago-images.de Global Look Press

Полиция задержала 20-летнего жителя Калининградской области, оставившего на железной дороге газовый баллон. В результате инцидента электропоезд с 207 пассажирами сошел с рельсов.

Баллон лежал в колее, накрытый сеном. После наезда на него поезда взрыва не последовало. Личность предполагаемого виновного удалось оперативно установить.

«Он умышленно взял пустой баллон из-под газа и положил его на ж/д путь между рельсами, чтобы остановить электричку и люди не попали на работу, которой у него нет», - сообщил источник «Звезды» в правоохранительных органах.

Пассажиров электрички доставили до станции на автобусах, пострадавших среди них не оказалось. Задержки поездов на данном участке железной дороги не допущено. Подозреваемый задержан, следователи проводят проверку.

#Калининградская область #рельсы #Уголовное дело #наш эксклюзив #электричка #газовый баллон
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