Калининградец бросил газовый баллон на пути и остановил поезд с 207 пассажирами

Полиция задержала 20-летнего жителя Калининградской области, оставившего на железной дороге газовый баллон. В результате инцидента электропоезд с 207 пассажирами сошел с рельсов.

Баллон лежал в колее, накрытый сеном. После наезда на него поезда взрыва не последовало. Личность предполагаемого виновного удалось оперативно установить.

«Он умышленно взял пустой баллон из-под газа и положил его на ж/д путь между рельсами, чтобы остановить электричку и люди не попали на работу, которой у него нет», - сообщил источник «Звезды» в правоохранительных органах.

Пассажиров электрички доставили до станции на автобусах, пострадавших среди них не оказалось. Задержки поездов на данном участке железной дороги не допущено. Подозреваемый задержан, следователи проводят проверку.