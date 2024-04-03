Российские военные взяли опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении

Военнослужащие диверсионно-штурмовой бригады «Невский» группировки войск «Юг» овладели опорным пунктом ВСУ на Артемовском направлении, сообщает Министерство обороны России.

Расчеты БМ-21 «Град» и танковые экипажи поддержали заход штурмовиков. Артиллеристы и танкисты ударили по районам сосредоточения противника. На кадрах российского оборонного ведомства показано, как расчеты «Градов» ведут огонь в темное время суток.

В результате украинская сторона понесла серьезные потери как в живой силе, так и в военной технике. Не сумев противостоять бойцам ВС РФ, украинцы сдались в плен.

Один из сложивших оружие ВСУшников оценил человечное отношение к пленным со стороны российских военнослужащих. Он отметил, что пленным оказывают необходимую помощь, кормят и содержат в достойных условиях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.