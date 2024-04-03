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Т-90А уничтожили наблюдательные пункты ВСУ на Купянском направлении

Танкисты используют рельеф местности, чтобы незамеченными выдвинуться на огневой рубеж. Стрельба из 125-миллиметровых пушек ведется по координатам, полученным от расчетов БПЛА.
Павел Кольцов 2024-04-03 11:13:17
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Экипажи танков Т-90А из состава 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили украинские наблюдательные пункты и блиндажи на Купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны России. 

«Мы вскрыли блиндаж и наблюдательный пункт. Они находились недалеко друг от друга. Полностью вскрыли и уничтожили. Поставленную задачу выполнили», - рассказал командир танка Т-90А с позывным Влас.

В российском оборонном ведомстве заявили, что танкисты используют рельеф местности, выдвигаясь к огневому рубежу. Огневое поражение противнику наносится по координатам, полученным от расчетов беспилотных летательных аппаратов. 

Танкисты, помимо прочего, уничтожают и живую силу противника в опорных пунктах, а также подавляют огневые точки, давая штурмовым отрядам продвигаться вглубь вражеской обороны. 

Командир танковой роты Палыч отметил, что нанести неприятелю урон можно, даже когда он находится на более удобной позиции, за счет перепада высот. Для этого российские военнослужащие находят всевозможные лазейки, позволяющие подкрасться и нанести врагу огневое поражение. И тут танкистам здорово помогают операторы беспилотников. 

 
Ранее сообщалось, что экипажи российских танков Т-80БВМ уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #бронетехника #танки #Т-90А #Купянское направление
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