Т-90А уничтожили наблюдательные пункты ВСУ на Купянском направлении

Экипажи танков Т-90А из состава 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили украинские наблюдательные пункты и блиндажи на Купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

«Мы вскрыли блиндаж и наблюдательный пункт. Они находились недалеко друг от друга. Полностью вскрыли и уничтожили. Поставленную задачу выполнили», - рассказал командир танка Т-90А с позывным Влас.

В российском оборонном ведомстве заявили, что танкисты используют рельеф местности, выдвигаясь к огневому рубежу. Огневое поражение противнику наносится по координатам, полученным от расчетов беспилотных летательных аппаратов.

Танкисты, помимо прочего, уничтожают и живую силу противника в опорных пунктах, а также подавляют огневые точки, давая штурмовым отрядам продвигаться вглубь вражеской обороны.

Командир танковой роты Палыч отметил, что нанести неприятелю урон можно, даже когда он находится на более удобной позиции, за счет перепада высот. Для этого российские военнослужащие находят всевозможные лазейки, позволяющие подкрасться и нанести врагу огневое поражение. И тут танкистам здорово помогают операторы беспилотников.



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Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.