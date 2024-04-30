Глава Еврокомиссии допустила блокировку TikTok на территории ЕС

Социальную сеть TikTok, которая принадлежит пекинской компании ByteDance, могут заблокировать на территории Европейского союза. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Это не исключено», - передает ее слова газета Politico.

Глава ЕК также отметила, что высший орган исполнительной власти Европейского союза был «самой первой организацией в мире, которая запретила TikTok на наших корпоративных телефонах», подчеркнув, что в ЕС «точно знают об опасности» соцсети.

Ранее в TikTok приняли решение приостановить функцию, которая вознаграждала пользователей за взаимодействие с приложением TikTok Lite, после того, как в Еврокомиссии начали изучать эту функцию в соответствии с Законом о цифровых услугах (DSA), согласно которому крупные онлайн-платформы обязаны предоставлять отчет об оценке рисков до запуска любых новых функциональных возможностей, которые могут оказать критическое влияние на их системные риски. В ЕС опасаются, что поощрения за выполнение «задач», таких как просмотр большого количества видео, оценка контента и приглашение друзей, могут вызвать привыкание и зависимость у пользователей из стран Евросоюза.

Между тем, на прошлой неделе президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал законопроект, который запрещает TikTok в стране, если компания ByteDance не продаст бизнес на территории США в течение следующих 9 месяцев. В TikTok отмечали, что своими действиями Вашингтон «попирает права на свободу слова 170 миллионов американцев».