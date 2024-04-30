МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Глава Еврокомиссии допустила блокировку TikTok на территории ЕС

Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия была «самой первой организацией в мире, которая запретила TikTok на наших корпоративных телефонах».
Максим Крюков 2024-04-30 07:42:11
© Фото: Henning Kaiser dpa Global Look Press

Социальную сеть TikTok, которая принадлежит пекинской компании ByteDance, могут заблокировать на территории Европейского союза. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Это не исключено», - передает ее слова газета Politico.

Глава ЕК также отметила, что высший орган исполнительной власти Европейского союза был «самой первой организацией в мире, которая запретила TikTok на наших корпоративных телефонах», подчеркнув, что в ЕС «точно знают об опасности» соцсети.

Ранее в TikTok приняли решение приостановить функцию, которая вознаграждала пользователей за взаимодействие с приложением TikTok Lite, после того, как в Еврокомиссии начали изучать эту функцию в соответствии с Законом о цифровых услугах (DSA), согласно которому крупные онлайн-платформы обязаны предоставлять отчет об оценке рисков до запуска любых новых функциональных возможностей, которые могут оказать критическое влияние на их системные риски. В ЕС опасаются, что поощрения за выполнение «задач», таких как просмотр большого количества видео, оценка контента и приглашение друзей, могут вызвать привыкание и зависимость у пользователей из стран Евросоюза.

Между тем, на прошлой неделе президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал законопроект, который запрещает TikTok в стране, если компания ByteDance не продаст бизнес на территории США в течение следующих 9 месяцев. В TikTok отмечали, что своими действиями Вашингтон «попирает права на свободу слова 170 миллионов американцев».

#в стране и мире #евросоюз #Урсула фон дер Ляйен #Еврокомиссия #блокировка #TikTok
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 2
2
Ремзаводы
3
Станкостроение. Фильм 1
4
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
5
Военные микротурбины
6
Новый русский Суперджет
7
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
8
КРЭТ. Часть 2
9
КРЭТ. Часть 1
10
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049