В России отмечают 375-летний юбилей пожарной охраны

В этот вторник в России отмечают 375-ю годовщину со Дня образования пожарной охраны. Это профессиональный праздник для 400 тысяч специалистов, которые ежедневно спасают жизни людей. Так, например, несколько дней назад в Санкт-Петербурге сотрудники 7-й пожарно-спасательной части вытащили из горящей квартиры двух детей. Они прибыли на место происшествия спустя три минуты после вызова.

«Я, когда забежал во двор, увидел, что дети стоят на балконе. Девочка уже перелезала через перила. Я начал кричать, что не надо, что мы сейчас придем», - вспоминает командир отделения пожарно-спасательной части №7 ФПС ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Сергей Заячников.

Пожарные Сергей Заячников и Дмитрий Прядильщиков полезли на балкон по трехколенной лестнице. В этом момент пламя уже вырывалось из горящей квартиры. Семилетнюю Софью удалось уговорить спуститься вниз, а вот пятилетний Савелий испугался. С ним пожарному пришлось остаться на балконе, чтобы сначала успокоить, а потом - спасти и его.

Накануне Савелий и Софья с родителями пришли в гости к пожарным, чтобы увидеть, как они несут службу. Дети нарисовали своих героев и подарили им рисунки.

Каждый год российские пожарные совершают около двух миллионов выездов. Они спасают от гибели десятки тысяч человек. Эта трудная работа по-настоящему затягивает, поэтому и служат целыми династиями. Так, например, в Нижнем Новгороде пожарными трудятся братья Сергей и Андрей Гавриловы. Их отец работает пожарным уже почти 30 лет.

375 лет назад, когда царь Алексей Михайлович издал «Наказ о градском благочинии», никаких профессиональных пожарных еще не было. Тогда на Руси под страхом смерти запретили топить печи и бани по ночам, а следить за этим должны были «объезжие головы». Первые пожарные службы появились только в начале XIX века, а для работы необходимы были борода и усы.

«На тот период не существовало средств для защиты органов дыхания. Пожарные работали, зажав в зубах свою собственную мокрую бороду», - рассказывает начальник отдела управления информации и связей с общественностью ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Нина Скорынина.

Уже тогда пожарных прозвали «серыми героями» из-за цвета формы. Бороться с огнем приходилось фактически вручную.

Современная техника пожарных обладает большими возможностями. Для оказания помощи при ЧС есть все необходимое оборудование и инструменты - от особых костюмов, которые выдерживают высокую температуру, до вездеходов-амфибий и роботов, что могут самостоятельно бороться с огнем.