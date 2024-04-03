«Солнцепеки» сожгли пункты дислокации ВСУ в Херсонской области

Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Воздушно-десантных войск уничтожили пункты временной дислокации ВСУ с личным составом на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны России.

«Работаем по живой силе противника, по укрепрайонам», - рассказал командир взвода ТОС с позывным «Барс».

Экипаж тяжелой огнеметной системы выезжает на боевую позицию скрытно. После наступления темноты «Солнцепек» атакует укрепления врага на правом берегу Днепра и выжигает термобарическими зарядами площадь до 40 тысяч квадратных метров.

Беспилотники передают результаты работы ТОС на командный пункт в режиме реального времени. В этот раз десантники уничтожили живую силу противника в замаскированных, укрепленных опорных пунктах на правом берегу Днепра.

В зоне спецоперации расчеты «Солнцепеков» ВДВ из состава группировки войск «Днепр» уничтожают укрепленные долговременные опорные пункты, позиции и блиндажи с бронетехникой боевиков.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.