Девять человек погибли при крушении Ми-17 ВВС Колумбии

В Колумбии разбился военный вертолет, принадлежавший десантно-штурмовой авиационной дивизии. Трагедия произошла в штате Боливар. Погибли девять человек, находившихся на борту.

«С глубокой болью мы оплакиваем гибель экипажа Ми-17 и его пассажиров в авиакатастрофе», - сказано в сообщении колумбийской армии в социальной сети Х.

По неустановленной причине, на борту разбившегося вертолета находились шесть офицеров и три солдата. Вертолет упал в труднопроходимой местности. На место происшествия выехали спасатели, точная причина крушения не известна.