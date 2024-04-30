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Девять человек погибли при крушении Ми-17 ВВС Колумбии

Место крушения колумбийского военного вертолета обнаружили в джунглях штата Боливар.
Ян Брацкий 2024-04-30 04:59:32
© Фото: Vicky DavilaH, Х © Видео: Vicky DavilaH, Х

В Колумбии разбился военный вертолет, принадлежавший десантно-штурмовой авиационной дивизии. Трагедия произошла в штате Боливар. Погибли девять человек, находившихся на борту.

«С глубокой болью мы оплакиваем гибель экипажа Ми-17 и его пассажиров в авиакатастрофе», - сказано в сообщении колумбийской армии в социальной сети Х.

По неустановленной причине, на борту разбившегося вертолета находились шесть офицеров и три солдата. Вертолет упал в труднопроходимой местности. На место происшествия выехали спасатели, точная причина крушения не известна.

#вертолет #крушение #Колумбия #Трагедия #джунгли
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